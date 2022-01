Los Angeles (AFP). Piratage de Sony: des cinémas américains vont projeter L'interview qui tue!

Des cinémas américains ont annoncé mardi qu'ils allaient projeter la comédie de Sony sur l'assassinat du leader nord-coréen "L'interview qui tue!", défiant les menaces de pirates informatiques qui exigeaient l'annulation de la sortie du film. "+L'interview qui tue!+ va sortir en exclusivité le 25 décembre", le jour initialement prévu pour son arrivée sur les écrans, écrit Le Plaza Atlanta, salle d'art et d'essai du sud des Etats-Unis sur Twitter, ajoutant qu'il sera "l'un des quelques cinémas du pays à projeter le film". De son côté le patron de l'Alamo Drafthouse d'Austin, au Texas, a tweeté que "Sony a autorisé des projections de +L'interview qui tue!+ le jour de Noël. ()#Victoire ". Plusieurs médias américains dont CNN et The Wrap, un site spécialisé dans l'industrie du divertissement, affirment mardi que Sony Pictures va annoncer rapidement que le film qui a courroucé Pyongyang va bénéficier d'une sortie limitée à quelques cinémas aux Etats-Unis au lieu de la sortie nationale qui avait été initialement envisagée. Lundi soir, un groupement représentant au total 250 salles de cinéma indépendantes avait lancé une pétition sur le site change.org pour demander à Sony de leur permettre de projeter la comédie controversée "L'interview qui tue!", sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-Un. Cette satire a été qualifiée "d'acte de terrorisme" par Pyongyang qui aurait commandité la gigantesque attaque informatique dont Sony Pictures a été victime le 24 novembre par un groupe de présentant comme le GOP et exigeant du studio de cinéma qu'il annule la sortie du film. Le GOP avait notamment menacé de s'en prendre aux salles de cinéma qui montreraient "L'interview qui tue!", agitant le spectre des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Le régime communiste nie être impliqué dans le piratage au cours duquel les données personnelles de 47.000 employés et collaborateurs de Sony Pictures ont été dérobées, mais a en loué les auteurs.

