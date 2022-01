Nantes (AFP). Nantes: ouverture d'une enquête pour assassinat

Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte après la mort d'une personne de 25 ans dans l'agression par un automobiliste d'un marché de Noël à Nantes, a annoncé mardi Brigitte Lamy, procureur de la République. La présidence de la République avait indiqué auparavant qu'une des victimes était en état de mort clinique. Lors d'un point de presse, Mme Lamy a précisé que la victime avait succombé à un traumatisme crânien. Cinq autres personnes sont toujours hospitalisées, dont trois femmes. Elles sont dans un état grave, mais leurs jours ne sont pas en danger a-t-elle ajouté. L'auteur de l'agression de lundi soir, un homme de 37 ans originaire de Charente-Maritime qui s'est asséné plusieurs coups de couteau, est également hospitalisé et n'a pas pu encore être entendu, a précisé Mme Lamy. Ses jours ne sont pas en danger, a-t-elle dit. Les motifs de son acte ne sont pas connus, mais Mme Lamy a assuré "qu'aucun propos à connotation religieuse n'a été prononcé par l'individu" lorsqu'il a foncé dans la foule au volant de sa fourgonnette. Elle a rappelé qu'un carnet avait été retrouvé à bord de la voiture après l'agression, contenant "des propos pour le moins confus". L'homme y dit "sa haine de la société" et évoque "un risque d'être tué par les services secrets". Il y affirme aussi que "sa famille le dénigrait sur internet", selon la procureur. Mme Lamy a évoqué "certains problèmes d'alcoolisme" concernant le suspect qui n'était semble-t-il pas "suivi sur le plan psychiatrique". "Son état se serait détérioré ces dernières semaines", a-t-elle précisé, ajoutant que l'homme vivait seul et avait travaillé dans le secteur du jardinage.

