Repas de fête : les conseils du chef Pierre Lefevre

La mode a changé : pour beaucoup, il est loin le temps où le repas de Noël était gargantuesque et associait les mets les plus gras en un festin des plus caloriques. Nous avons demandé l’avis du chef Pierre Lefevre, qui a récemment ouvert dans le quartier du Vaugueux “L’Accolade”.



Organiser son temps

“Chacun fait en fonction de son budget et de ses envies. Pour moi, la meilleure façon de préparer un repas de Noël est de passer la journée à cuisiner en famille. Et lorsqu’on est à table, on peut vraiment en profiter sans passer son temps aux fourneaux... Des tas de choses peuvent être cuites ou réchauffées au dernier moment.”



Quelle cuisine ?

“Je conseille de faire des choses simples et qui ont du goût. Au lieu d’acheter le foie gras tout prêt, vous pouvez le préparer vous-mêmes à partir de foie gras déveiné à chaud. C’est deux à trois fois moins cher. Il faut un gros plat à partager : on peut se faire plaisir avec une bonne pintade, ou un rôti cuit à l’avance et gardé au chaud... Pour changer un peu des bûches, l’ananas est facile à travailler. Poêlé et sucré avec quelques épices, avec un sorbet, et quelques biscuits, c’est très rapide et léger. On le sert au restaurant !”

Bonus audio :





Foie gras Impossible de lire le son.