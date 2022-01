Le temps des collections : 3e édition

Des dessins fantastiques et luminescents de Gilles Marrey dans le cabinet de dessins, aux installations métalliques de Vladimir Skoda au musée de la ferronnerie, ces mises en scène visent à établir des correspondances entre les époques et des passerelles entre les arts.

Invitée phare du projet, la journaliste Laure Adler sélectionne des œuvres emblématiques du musée, transcendant les périodes de l’histoire de l’art pour une exposition sur le thème du désir et de l’effroi. “Le musée est un lieu vivant, souligne le directeur. Nous souhaitons ainsi l’ouvrir à de nouveaux horizons et valoriser le travail de restauration et les acquisitions récentes”.



Pratique. Jusqu’au 18 mai. Musées des Beaux-Arts et de la ferronerie. www.rouen-musees.fr.