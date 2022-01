Les trois jeunes dublinois de The Script ont vécu un véritable conte de fées et ont connu à travers le monde un succès commercial exceptionnel.

Partis à la conquête du monde avec une musique façonnée à partir de leur amour de la pop, du rock, du hip-hop et de la soul, en deux ans ils ont su convaincre avec des singles tels que « We Cry », « Breakeven » ou « The Man Who Can't Be Moved».

Leur premier album «The Script », sorti en 2008, est devenu numéro un au Royaume-Uni et en Irlande, avoisinant les 2 millions de ventes dans le monde.

Le 18 octobre est sorti leur nouvel album "Science & faith".

Découvrez l'extrait "for the first time" depuis quelques jours sur Tendance Ouest,