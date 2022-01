New York (AFP). Musique: le chanteur britannique Joe Cocker est décédé à 70 ans

Le chanteur britannique Joe Cocker, dont la carrière s'étend sur plus de quatre décennies et qui a notamment interprété "You are so beautiful", est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé son agent lundi. Originaire de Sheffield (nord de l'Angleterre), Joe Cocker est décédé dimanche soir aux Etats-Unis. Il était "sans aucun doute le plus grand chanteur de rock/soul jamais produit par le Royaume-Uni", a commenté son agent Barrie Marshall dans un communiqué.

