SORTIR EN REGION: lundi 6 décembre

L’événement sportif du week-end prochain c’est le 8ème tour de la Coupe de France de Football.

Bayeux, club de division d’honneur reçoit le club de Ligue 2 dU Mansl un événement pour le FC Bayeux qui se déroulera samedi à 17h30 au stade Henri Jeanne.

Avranches se prépare à recevoir le club de Pontivy qui vient de redescendre en CFA 2.

Cherbourg jouera de son côté une équipe de division d’honneur le week-end prochain, l’équipe de Dreux.

Ce soir, avant-première du nouveau film avec Audrey Tautou, « De vrais mensonges » à l’UGC Ciné-Cité Mondeville et au Mega CGR de Cherbourg aux côtés d’Audrey Tautou dans cette comédie Nathalie Baye et Sami Bouajila, avant-première à 20h dans les deux cinémas.

Mardi à l'Amphithéâtre Pierre Daure et mercredi au cinéma Lux avant-première du film « Caen vu par ses réalisateurs »

Le cirque Médrano s’installe dès aujourd'hui et durant quelques jours à Cherbourg. Le cirque Médrano propose sous son chapiteau les plus grands tours du monde, avec des fauves, des acrobaties, des clowns, des éléphants et les célèbres motards dans leur globe infernal, vu dans l'émission « Incroyable Talent ».

A l'office du tourisme de Bréhal nous vous proposons d'écrire la plus belle lettre pour le Père Noël et de gagner une Nintendo DS.

Ce concours est ouvert pour tous les enfants de 3 à 10 ans jusqu'au vendredi 17 décembre.

A Cherbourg concert mercredi de Piers Facinni un savant mélange de folk, blues et musiques traditionelles italienne & malienne. A 20h45 au théâtre de la Butte à Cherbourg.

