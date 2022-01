CAEN-BASTIA (1-1) : Malherbe bon dernier de la classe

Avant de recevoir Bastia, de nombreux voyants étaient au rouge côté caennais : série de quatre défaites consécutives en cours, lanterne rouge avant la rencontre, 14 buts encaissés lors des quarte dernières sorties des Bleu et Rouge… Après la soirée qui s’est achevée sur un score de parité, difficile de trouver des motifs de satisfaction à cette équipe caennaise accrocheuse, mais terriblement décevante dans son animation offensive.

Les 14 000 spectateurs (officiels) venus supporter les Caennais n’ont une qu’une seule frappe cadrée à se mettre sous la dent du côté des Malherbistes. Elle fut l’œuvre de Julien Féret, entré en jeu quelque minute plus tôt et qui d’un maître plat du pied envoya le ballon dans le petit filet d’Alphonse Areola. Ça tombait bien, c’était la frappe de l’égalisation normande (1-1, 74e).

Car avant, les Caennais n’ont presque rien montré sur le plan offensif. Après la mi-temps, il avait fallu un mauvais dégagement adverse pour voir Ngolo Kanté se mettre en évidence sur une bonne frappe, mais Guillaume Gillet s’engageait avec beaucoup de cœur pour contrer la missive du Calvadosien et protéger son camp. Un camp bastiais qui menait depuis la 20e minute et un but marquée par François Kamano (0-1, 20e), suite à une action bien confuse.

Avec ce match nul, Caen passera donc les fêtes dans la peau de la lanterne rouge avec 15 points, soit le plus petit total accumulé à la trêve par une équipe caennais en Ligue 1.