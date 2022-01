Paris (AFP). Ligue 1: le PSG finit 2014 sans éclat avec un nul contre Montpellier

Le Paris SG a très tristement terminé l'année 2014 samedi avec un match nul 0-0 à domicile contre Montpellier lors de la 19e journée de Ligue 1, qui le laisse à la deuxième place du classement, avec des chances désormais minimes de décrocher le titre honorifique de champion d'automne. Avec ce point pris contre Montpellier (9e), le PSG revient à hauteur du leader marseillais avec 38 points, mais une différence de buts inférieure (+20 contre +19). En cas de succès dimanche contre Lille (14h00), c'est Marseille qui sera champion d'automne. Si les joueurs de Marcelo Bielsa perdent ou font match nul, il faudra attendre le résultat de Bordeaux-Lyon en soirée (21h00). Avec ses 36 points et une différence de buts de +18, l'OL peut encore en effet coiffer au poteau les deux grands rivaux parisien et marseillais. Si Lyon gagne, le PSG passera les fêtes à la 3e position. Battus la semaine dernière à Barcelone en Ligue des Champions et à Guingamp en championnat, les Parisiens n'auront donc gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches de l'année: mercredi en Coupe de la Ligue face à Ajaccio (L2). Samedi, Paris a encore une fois vraiment déçu, manquant terriblement d'agressivité, de vitesse et d'impact offensif. Dans les matches prévus samedi soir, on surveillera le résultat de Monaco (6e), intraitable actuellement, sur le terrain de Metz, qui est au contraire en difficulté. Tout en bas de tableau, la lanterne rouge Caen reçoit Bastia, le 19e. Les Normands, qui ont déjà trois longueurs de retard sur les Corses et cinq sur le premier non-relégable Evian-Thonon, n'ont plus guère de droit à l'erreur. Lorient reçoit Nantes, Rennes accueille Reims, alors que Guingamp se déplace à Toulouse. Dimanche, outre les matches de Marseille et Lyon, Saint-Etienne recevra Evian-Thonon. Vendredi soir, Lens avait joliment fini son année avec un succès 2-0 face à Nice. Cette victoire a permis aux Sang et Or de grimper au 16e rang avant les matches de samedi soir et dimanche. Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lens - Nice 2 - 0 samedi Paris SG - Montpellier 0 - 0 (20h00) Rennes - Reims Toulouse - Guingamp

