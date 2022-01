Séoul (AFP). Cyber-attaque contre Sony: La Corée du Nord propose une enquête conjointe

La Corée du Nord a proposé samedi aux Etats-Unis une enquête conjointe sur la cyber-attaque massive dont a été victime fin novembre le groupe Sony Pictures et a nié en être responsable, au lendemain de menaces de rétorsion du président Obama contre Pyongyang. "Puisque les Etats-Unis répandent des allégations sans fondement et nous diffament, nous leur proposons une enquête conjointe", a indiqué le ministère nord-coréen des Affaires étrangères. "Sans aller jusqu'à recourir à la torture comme l'a fait la CIA américaine, nous avons les moyens de prouver que nous n'avons rien à voir avec cet incident", a ajouté le ministère, cité par l'agence de presse officielle KCNA. "Nous ne tolérerons jamais que qui ce soit insulte notre plus haute autorité", a ajouté le ministère, en référence au film "l'interview qui tue", une comédie satirique sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Sony a finalement renoncé à sortir en salles cette comédie après la cyber-attaque d'envergure revendiquée par le groupe de pirates informatiques GOP ("Guardians of Peace"), au cours de laquelle d'innombrables informations ont été dérobées et certaines mises en ligne. Sony a aussi reçu des menaces évoquant les attentats du 11-Septembre pour les salles qui diffuseraient la comédie. "Au cas où nous aurions à exercer des représailles, nous ne mènerions pas d'attentats terroristes contre des spectateurs innocents dans des cinémas mais des attaques frontales contre ceux qui se livrent à des activités hostiles" contre la Corée du Nord, poursuit le ministère nord-coréen. Les Etats-Unis s'exposent à "de graves conséquences s'ils refusent notre proposition (d'enquête conjointe) et continuent de se répandre sur des supposées représailles contre nous", conclut le ministère. Vendredi, le président Barack Obama avait promis que les Etats-Unis "répondraient" à la Corée du Nord, désignée comme l'auteur de la plus grave cyber-attaque jamais menée dans le pays. Parlant à la presse après que le FBI eut imputé la responsabilité de l'attaque à Pyongyang, M. Obama a affirmé que Washington ne cèderait jamais devant "quel que dictateur que ce soit". "Nous pouvons confirmer que la Corée du Nord s'est engagée dans cette attaque", a-t-il dit. "Nous répondrons de manière proportionnée et nous répondrons à un moment, à un endroit et d'une manière que nous choisirons", a prévenu le président américain lors d'une conférence de presse, excluant qu'un autre pays ait agi avec Pyongyang. - La Corée du Sud accuse le Nord - Samedi, la Corée du Sud a accusé son voisin du Nord d'avoir mené les cyber-attaques contre le groupe Sony Pictures. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a en effet relevé "des similitudes entre les attaques contre Sony Pictures et celles menées contre des banques sud-coréennes et d'autres (entités) en mars l'an dernier". Une enquête officielle avait rendu responsable l'agence nord-coréenne du renseignement de ces attaques qui avaient entraîné la fermeture complète des réseaux des télévisions KBS, MBC et YTN, et paralysé les opérations de trois banques sud-coréennes. Séoul a indiqué être prêt à partager avec les Etats-Unis les informations "liées à la cyber-attaque contre Sony" et à renforcer la coopération internationale pour faire face à de nouvelles menaces informatiques. Le Japon a envoyé le même message. Un porte-parole du Premier ministre Shinzo Abe a déclaré à l'AFP que "le gouvernement japonais communique étroitement avec les Etats-Unis et soutient leur approche sur cette question".

