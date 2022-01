Paris (AFP). Ligue 1: match à trois pour le titre de champion d'automne

Le principal enjeu de la 19e journée de Ligue 1, la dernière de 2014, est le titre honorifique de champion d'automne. Marseille, le Paris SG et Lyon sont candidats. . Qui comme champion d'automne ? Trois clubs restent en lice pour le titre honorifique de champion d'automne. L'OM, leader, est bien sûr le mieux placé. Avec un succès à domicile dimanche (14h00) contre Lille, Bielsa et ses hommes passeraient les fêtes en tête. Ce ne sera pas forcément facile car Lille va un peu mieux, après une victoire 3-0 contre Toulouse puis la qualification mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Problème: celle-ci n'a été obtenue qu'après prolongation et une longue séance de tirs au but contre Bordeaux. Deuxième et lui aussi candidat, le Paris SG aura ouvert les hostilités dès samedi (17h00) contre Montpellier, qu'il retrouvera ensuite le 5 janvier en Coupe de France. La victoire à Ajaccio (L2) n'a pas spécialement rassuré quant à la valeur actuelle des Parisiens, et ce dernier rendez-vous de 2014 ne peut pas être pris à la légère par Thiago Silva et les autres. Deuxième de poule en Ligue des Champions et deuxième en L1: les temps de passage ne seraient pas catastrophiques mais pas satisfaisants non plus. Et si Marseille et Paris trébuchent, c'est Lyon qui pourrait rafler la mise. Avant d'aller à Bordeaux dimanche en clôture de cette 19e journée, l'équipe d'Hubert Fournier est revenue à deux longueurs de l'OM et une du PSG. Les Lyonnais sont sur une bonne dynamique en L1, avec trois succès consécutifs et huit buts marqués. Mais ils ont été éliminés mercredi en Coupe de la Ligue par Monaco après prolongation. Comme Bordeaux. . Monaco grimpe Tout réussit aux Monégasques depuis début décembre. Trois victoires en L1, un succès et une qualification en Ligue des Champions, un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue: Jardim et les siens ont trouvé la bonne carburation. En battant Marseille la semaine dernière, ils sont remontés à la sixième place en championnat. Une victoire à Metz avant la trêve leur permettrait de se rapprocher encore du wagon de tête. Au sein de celui-ci, Saint-Etienne (4e), qui reçoit Evian-Thonon, et Bordeaux (5e), qui reçoit donc Lyon, savent que l'ASM revient fort. Rennes (6e), de son côté, peut rester au contact en cas de succès contre Reims. . Caen doit réagir En bas de tableau, la journée précédente a vu le Stade Malherbe hériter de la lanterne rouge. Les Normands vont mal et n'ont plus gagné depuis la 11e journée. Lors des trois derniers matches de L1, tous perdus, ils ont encaissé 11 buts. Et il faut en ajouter trois autres, pris mercredi lors de la défaite à Bastia en Coupe de la Ligue (3-2 a.p.). Et c'est justement face aux Corses, eux-mêmes toujours en difficulté (18e), que les Caennais vont boucler samedi leur année 2014. Lens (19e) reçoit de son côté Nice dès vendredi soir, alors que Guingamp, boosté par sa victoire face au PSG, ira à Toulouse. Les Bretons, qui restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, sont remontés à la 13e place. Le RC Lens a remporté un succès très précieux contre Nice (2-0) et a quitté la zone de relégation, vendredi soir à Amiens.

