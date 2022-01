Les deux jeunes cambrioleurs de mairies dans l' Orne condamnés

Au terme d'une audience qui aura duré près de 5 heures, au tribunal correctionnel d' Alençon ce vendredi 19 décembre, 2 copains accusés de 16 cambriolages de mairies et de bureaux de postes ruraux, dans l'Orne ont été condamnés à 3 ans de prison ferme, pour l'un, 3 ans dont deux ans avec sursis pour le second.

Originaires du département de l' Eure, tous les deux auront nié les faits jusqu'au bout malgré l'évidence !

16 mairies rurales et agence postales visitées. Les traces de leurs semelles de chaussures ont été retrouvées sur plusieurs lieux de cambriolages, les traces ADN des deux jeunes identifiées, et puis : que faisaient-ils tous les deux au fin fond du Perche en pleine nuit lors de leur arrestation par les gendarmes, près d'une voiture, volée elle aussi, et dans laquelle les forces de l'ordre retrouvaient plein d'objets dérobés au fil des mairies fracturées ?

Chacun, écope de de 3 ans de prison.

Le 1er, inconnu de la justice, bénéficie de 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans.

Le second, déjà condamné 9 fois dont 4 pour des vols, devra lui purger les 3 années, auxquelles s'ajoutent 4 mois supplémentaires, d'un sursis antérieur.

Tous les deux ont été incarcérés après l'énoncé du verdict.