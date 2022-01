Le DJ Calvin Harris, nouvel ambassadeur Emporio Armani

"Calvin Harris est un vrai jeune homme dynamique et cosmopolite capable d'attirer les foules avec sa musique et son énergie", a expliqué la maison Armani dans un communiqué. "Ce n'est pas un mannequin par nature ce qui crée un lien plus sincère et fort avec le public".

Sur cette campagne immortalisée par Boo George à Los Angeles, l'Ecossais prend la pose vêtu en Emporio Armani sur des clichés en noir et blanc qui visent à présenter les lunettes et les montres de la saison prochaine.

A noter que Calvin Harris arrive en tête du classement des DJ les plus riches de la planète en 2014, et ce pour la deuxième année consécutive, selon le magazine Forbes.

C'est le premier artiste solo britannique à avoir atteint la barre du milliard d'écoutes en streaming sur Spotify. Il a aussi battu le record du plus grand nombre de singles classés en tête des charts tous issus d'un même album ("18 Months").