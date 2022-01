Les agriculteurs de la Manche sont à Paris

Les parisiens ont découvert à l'aube un étrange convoi de tracteurs installé juste devant le Palais Brongniart dans le 2ème arrondissement.

A l'initiative de la FDSEA et des JA50, des agriculteurs sont partis de Saint-Lo le lundi 15 décembre avant le lever du jour. L'objectif était de rejoindre Paris en faisant escale à Caen et Evreux pour sensibiliser la population et les responsables politiques aux difficultés qu'ils rencontrent.

Geneviève Gosselin-Fleury, députée PS de la circonscription de Cherbourg, est venue rendre visite aux agriculteurs (photo), tout comme son homologue de l'UMP Philippe Gosselin, député de la circonscription de Saint-Lô (video).

Des légumes produits dans la Manche ont été distribués à des associations humanitaires.

Les agriculteurs de la Manche ont offert un panier garni des produits du département normand à François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. gageons que les cuisiniers de l'Elysée et des ministères sauront les mettre en valeur.