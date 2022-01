MOSCOU (AFP). Le rouble rebondit peu après l'ouverture des marchés à Moscou

La monnaie russe rebondissait mercredi après avoir entamé les échanges des marchés moscovites en forte baisse, à la suite de deux jours de chute historique qui ont plongé le pays dans une crise monétaire inédite en 15 ans de pouvoir de Vladimir Poutine. Le rouble, qui avait chuté de 9,5% lundi et de 7% mardi, s'échangeait vers 07H30 GMT 83,35 roubles pour un euro, contre 85,15 roubles mardi soir, et 66,96 roubles pour un dollar contre 67,88 roubles. La banque centrale a annoncé avoir dépensé 1,96 milliard de dollars sur le marché des changes lundi pour défendre la monnaie russe, ce qui porte ses interventions à plus de 10 milliards de dollars depuis le début du mois.

