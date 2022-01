Sortir dans le Calvados : mercredi 17 décembre

Les métiers d'art fêtent Noël à Caen se déroule en ce moment au Sépulcre. Rendez-vous jusqu'à dimanche de 12h à 19h cette semaine et de 10h à 19h ce week-end au Sépulcre à Caen.



Tout ce week-end, des animations de Noël sont organisées au Molay-Litry. Samedi : marché de Noël, présence du Père Noël, danse. Dimanche : expositions de voitures de collection, lecture de contes pour les enfants, baptêmes de poney et toujours le marché de Noël. Et jusqu'au 23 décembre une quizaine commerciale est organisée par les commerçants, de nombreux cadeaux et lots à gagner.



Ce samedi, le CBC, Caen Basket Calvados reçoit l'équipe de Sceaux pour le compte de la 14ème journée de Nationale 2. Une rencontre qui se déroulera au Palais des Sports de Caen à partir de 20h. Pour y assister, remportez vos 2 places sur Tendance Ouest en composant le 02 33 05 32 30.