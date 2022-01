La Ville de Caen encourage les agents à l'éco-mobilité

D'une part, 'l'offre de vélos est élargie à 80 vélos, dont 20 à assistance électrique. Munis de leur badge d'accès à l'Hôtel de ville, les agents peuvent les emprunter en quelques minutes, grâce à une armoire à clés électronique.” Trente agents disposent aussi d'un vélo individuel en permanence, en bénéficiant de l'entretien de la Ville moyennant 15 euros par an. 'De quoi lever un des freins à l'utilisation de la bicyclette.”



D'autre part, une plateforme de co-voiturage, créée par l'association Eco-mobile, rassemble les offres et demandes des agents et salariés de plusieurs entreprises et administrations. Et à terme, six places de parking dédiées seront également ajoutées au parc de stationnement de la mairie, en plus des six actuelles.



