Los Angeles (AFP). NBA: Bryant dépasse Jordan, Golden State continue

Golden State a souffert mais arraché en prolongation sa 16e victoire de suite dimanche tandis que Kobe Bryant a délogé Michael Jordan de la 3e place des meilleurs marqueurs de l'histoire. Les Warriors se sont imposés 128 à 122 sur le parquet des Pelicans et restent la meilleure équipe de NBA avec 21 victoires en 23 matches. Bryant, 36 ans, a inscrit 26 points lors de la victoire des Lakers dans la salle des Minnesota Timberwolves (100-94). La star des Lakers a relégué avec ses 23.310 points la légende Michael Jordan (23.292 pts) à la 4e place du classement historique des marqueurs. De son côté, San Antonio, privé de Tony Parker, a réagi après sa défaite à domicile contre les Lakers vendredi et s'est imposé à Denver (99-91). . Le joueur du jour: Kobe Bryant. Conscients d'assister à un moment historique, les spectateurs du Target Center de Minneapolis se sont levés à la 7e minute du 2e quart-temps du match entre leurs Timberwolves et les Lakers pour saluer le lancer franc réussi par Kobe Bryant, le 32.293e point de sa carrière qui lui a permis de dépasser Michael Jordan. La rencontre a même été interrompue pour permettre au quintuple champion NBA d'être félicité par ses coéquipiers et adversaires, et de recevoir le ballon de son panier historique des mains du propriétaire des Timberwolves. "Je n'attendais pas une telle attention de la part des Timberwolves, c'est un énorme honneur d'en arriver là", a déclaré Bryant qui a terminé la rencontre avec 26 points soit un total de 32.310. Sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire, il est en bonne compagnie avec Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pts) et Karl Malone (36.928 pts). . L'équipe du jour: Golden State. Les Warriors continuent d'impressionner avec une 16e victoire de suite, la 10e consécutive en déplacement, deux nouveaux records dans l'histoire de la franchise d'Oakland. Mais ces séries ont failli prendre fin à La Nouvelle-Orléans, pourtant privée d'Anthony Davis, victime deux jours plus tôt d'une "blessure bizarre" à la cage thoraxique, selon son entraîneur. Le duo de feu des Warriors, Stephen Curry (34 pts) et Klay Thompson (29 pts), a eu toutes les peines du monde à maîtriser des Pelicans remontés qui menaient de huit points (107-99) à quatre minutes de la sirène. . Le chiffre du jour: 11, le nombre de victoires en déplacement des Chicago Bulls qui ont dominé le Miami Heat 93 à 75. Les Bulls, encore privés de Joakim Noah (cheville douloureuse), sont la meilleure équipe de la conférence Est loin de ses bases avec seulement trois défaites. Ils sont 4e avec 15 v-8 d, tandis que Miami est 7e avec un bilan négatif (11 v-13 d). . Le Français du jour: journée noire pour le contingent français de NBA. Tony Parker (San Antonio) et Joakim Noah (Chicago) n'ont pas joué, blessés sans gravité, Boris Diaw a souffert (3 pts, 2 passes, 4 rbds), Ronny Turiaf (Minnesota) va se faire opérer de la hanche droite, Alexis Ajinca (La Nouvelle-Orléans) n'est pas entré en jeu contre Golden State. Seul a surnagé Rudy Gobert: l'intérieur du Jazz a débuté le match Washington-Utah (93-84) et a frôlé le "double-double" (7 pts, 9 rbds) tandis que son compatriote Kevin Séraphin (Washington) s'est contenté de quatre points et quatre rebonds. Les résultats de dimanche: New York - Toronto 90 - 95 a.p. Miami - Chicago 75 - 93 Washington - Utah 93 - 84 Denver - San Antonio 91 - 99 Minnesota - LA Lakers 94 - 100 Oklahoma City - Phoenix 112 - 88 La Nouvelle-Orleans - Golden State 122 - 128 a.p.

