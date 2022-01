Paris (AFP). Ligue 1: une de chute pour Paris, Marseille n'en profite pas

Le leader Marseille, battu à Monaco (1-0), a manqué de profiter de la première défaite en Ligue 1 du Paris SG à Guingamp (1-0) dimanche, lors de la 18e journée, préservant malgré lui le suspense pour le titre honorifique de champion d'automne. . Marseille manque le coche A une semaine de la trêve, l'OM reste en tête avec 39 points, soit toujours un de mieux que le PSG, et désormais 2 de mieux seulement que Lyon, le grand vainqueur de la journée, après son succès contre Caen vendredi (3-0). La phase aller du Championnat se termine le week-end prochain et Marseille devra fournir un ultime effort en 2014 pour conserver cette première place. Une performance qu'il n'a plus réussie depuis cinq saisons. Après une première période où il a dominé, Marseille a été moins inspiré par la suite, s'inclinant sur le premier but en L1 du jeune Portugais Bernardo Silva, qui a trompé Mandanda d'un tir croisé (67e). L'ASM, qui avait trouvé la transversale par Martial en première période, était récompensé de ses efforts et de sa résistance, alors qu'en face Dja Djé-Djé avait perdu un duel avec Subasic (42e). Une occasion suivie d'une encore plus énorme quand, sur le corner, Fanni manquait son coup de tête à trois mètres du but. Sans démériter, Marseille est tombé sur une équipe monégasque toujours aussi solide défensivement et surtout particulièrement sereine et confiante, dans le sillage de sa brillante qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions. En attendant de connaître son adversaire lors du tirage au sort lundi, où il sera tête de série, le club du Rocher peut se satisfaire de sa nouvelle 6e place. . Paris perd mais n'a pas tout perdu Le PSG peut donc remercier son dauphin de la saison passée de lui rendre moins amère sa propre déconvenue au Roudourou. "Manque d'agressivité, de concentration", "tous à mettre dans le même sac, moi y compris": Laurent Blanc a eu des mots sévères à l'endroit de son équipe et de lui-même, après cette première défaite concédée en Championnat cette saison, chez des Guingampais euphoriques, trois jours après leur qualification pour les 16e de finale de l'Europa Ligue. Ce revers, enchaîné, quatre jours après, avec le tout premier de leur saison, concédé à Barcelone (3-1) en Ligue des champions, témoigne surtout des grandes difficultés actuelles d'une équipe friable comme rarement ces dernière semaines, à l'image de sa charnière centrale Thiago Silva-David Luiz, une fois de trop hors du coup au Roudourou. Le but de Pied, de la tête, à la réception d'un coup franc, a illustré la passivité confondante de défense parisienne, au grand dam de Blanc qui a enragé d'avoir prévenu ses joueurs pour rien. Hormis le lob de la 2e minute de Cavani qui a trouvé la transversale, Paris a eu trop peu d'occasion, sinon deux fois en seconde période. Sur une action litigieuse où il aurait pu bénéficier d'un penalty pour une main évidente de Lévêque (60e). Et lorsque Ibrahimovic a vu sa reprise à bout portant superbement repoussée par Lössl (87e). La dernière fois que Paris a perdu deux matches dans la même semaine remonte à avril, lorsqu'il avait perdu à Lyon (1-0), cinq jours après avoir cédé à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des champions (2-0). Une C1 où Paris, non tête de série, risque de tomber sur un gros en 8e de finale. . Que de nervosité

