Chez Grand-mère, c'est à la “bonne franquette”

Chez Grand-mère, les nouvelles technologies n'ont pas droit de cité. On y préfère le piano droit à l'entrée, le plafond à la française et le feu de bois à la cheminée. C'est une adresse pour l'hiver : dès l'entrée, le doux fumet de Chez Grand-mère rappelle les effluves de bons plats à l'ancienne. Ce n'est pas pour rien si de nombreuses personnes âgées viennent s'y attabler à la recherche de saveurs d'antan.

Ici, rien d'extraordinaire, mais des plats du terroir. Je me décide rapidement pour le buffet d'entrées, qui propose salade de pâtes, salade piémontaise, terrine de poisson et autre émulsion de thon émietté d'oeuf dur. Un bon assortiment. Et pour la suite, ce sera un jambon au Porto, qui correspond tout à fait à ce que j'attendais : du goût et du caractère. D'autres plats à la carte, papillotte océane, rôti de porc aux olives et tagliatelles à la bolognaise, se disputaient mes faveurs. Entrée et plat m'ont coûté 11 euros. Ajoutez à cela un dessert et la note s'élève à 12,50€. Un de mes amis a commandé le menu du jour, oeufs mayonnaise, faux-filet sauce béarnaise et crêpe poire-chocolat : 10,90€. Vraiment raisonnable. Les tarifs des vins sont en revanche supérieurs à la moyenne.

Pratique : 69, avenue Henry Chéron. Ouvert le midi de lundi à vendredi, le soir et le week-end sur réservation. Tél. 02 31 73 32 80.



