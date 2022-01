Paris (AFP). Ligue 1: à Nantes la bonne opération, Bastia et Lens se rebiffent

Nantes, vainqueur de Bordeaux (2-1), s'est relancé dans le premier tiers du classement, sans que Rennes et Montpellier ne l'imitent face à des mal classés, respectivement battu à Bastia (2-0) et tenu en échec par Lens (2-2), samedi lors de la 18e journée de Ligue 1. Alors que cette première salve a été prolifique, avec 20 buts en cinq matches, dimanche, ce seront aux cadors du championnat de s'exprimer. Le leader Marseille défendra sa première place dans un match au sommet à Monaco, après que Paris, son dauphin pour un point, aura tenté de lui mettre la pression à Guingamp. En attendant de voir comment le haut du classement prendra forme, Bordeaux pourra enrager de ne pas se sentir concerné, après son revers malchanceux à la Beaujoire, avec notamment un but gag et contre son camp de Jug, le portier girondin (66e). La frustration et la colère ont prédominé chez Willy Sagnol, rageant de perdre alors que Nantes n'a eu que peu d'occasion de marquer, mais également chez Maurice-Belay et Rolan, ses deux attaquants, qui se sont frictionnés vivement, mais uniquement verbalement, sur le banc bordelais. De fait Bordeaux, qui ambitionnait de se rapprocher du podium, reste 5e à désormais 5 longueurs de Lyon (3e) qui avait aisément disposé de Caen vendredi (3-0), grâce notamment au doublé de Lacazette, plus que jamais meilleur buteur de L1 (15 réalisations). - Réveil pour Bastia et Lens - Nantes, heureux d'avoir ainsi mis un terme à sa série de trois défaites, reste 7e à un point désormais de Rennes (6e), l'autre perdant du jour, après son revers concédé à Bastia (2-0). Dans une ambiance volcanique, les Rennais n'ont pas résisté, en infériorité numérique après l'exclusion de Diagne (26e), à la furia bastiaise, magnifiée par l'ouverture du score superbe de Boudebouz peu avant la pause. Cahuzac en fin de match a scellé le succès de Bastia, désormais 18e à un point derrière Guingamp et Lille, véritablement en danger avant de recevoir Toulouse dimanche. Montpellier aurait pu poursuivre son ascension dans la première partie du tableau, où il demeure du coup 9e, mais même en menant à chaque fois cela n'a pas suffi à décourager des Lensois héroïques (3-3). La pelouse de l'Altrad Stadium à Montpellier avait beau ressembler à un bourbier, le spectacle a été total lors de ce match. Valdivia (18e) et Guillaume (35e) ont d'abord permis à des Sang-et-Or, animés par l'instinct de survie, de revenir à hauteur de Montpelliérains qui s'étaient pourtant mis en position idéale avec, notamment, le but de Sanson dès la 47e seconde. Rapide, mais pas le plus rapide, le record de la saison étant propriété du Marseillais Gignac après 20 secondes contre Evian/Thonon lors de la 5e journée. Puis Mounier (62e) a remis Montpellier devant, avant que les Lensois, soulagés de se voir verser vendredi 2,5 millions d'euros par l'Etat azerbaïdjanais, n'arrachent le nul par Touzghar (79e). Ils restent 19e, mais l'espoir perdure. Dans un autre match à l'issue imprévisible, Reims a fini par prendre le dessus sur Evian/Thonon (3-2). Diego a ouvert puis clos le score en faveur des Champenois qui s'étaient entre-temps trouvés menés par les Hauts-Savoyards à vingt minutes du terme. Reims grimpe au 10e rang, tandis qu'Evian/Thonon (14e) n'est plus qu'à 20 longueurs de la zone rouge. Lorient, enfin, a logiquement battu Metz sur sa pelouse synthétique du Moustoir (3-1), pour dépasser les Lorrains (15e) et s'extirper de la zone rouge (13e). Si Jordan Ayew a inscrit son 5e but de la saison, le grand bonhomme chez les Merlus a été le Portugais Guerreiro, qui a d'abord été passeur décisif pour le Ghanéen, avant d'être quasi buteur sur le 2-0, son tir ayant été dévié dans les cages par le Messin Ndaw. Résultats de la 18e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire