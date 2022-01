Londres (AFP). Panne informatique : pagaille dans le ciel de Londres

Une panne informatique dans un centre de contrôle aérien a provoqué la pagaille dans le ciel de Londres pendant plusieurs heures vendredi avec des centaines de vols nationaux et internationaux retardés ou annulés. Il s'agit du deuxième incident majeur en un an affectant le centre de Swanwick (sud de l'Angleterre) chargé d'organiser l'un des ciels les plus encombrés du monde. Le ministre des Transports, Patrick McLoughlin, a immédiatement qualifié l'incident d'"inacceptable" en exigeant "des explications détaillées". Au final, la panne, survenue à 15h27 GMT, n'aura duré que 36 minutes, alors qu'Eurocontrol, l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, avait initialement annoncé la fermeture de l'espace aérien au-dessus de Londres jusqu'à 19h00 GMT. Mais les perturbations s'annonçaient importantes jusque tard dans la soirée, en particulier dans les cinq aéroports de Londres. Heathrow, Stansted, Gatwick, City Airport et Luton ont été fortement affectés par la panne du contrôle aérien de Swanwick, dans le sud-est de l'Angleterre. Cinquante vols ont d'ores et déjà été annulés à Heathrow, a annoncé un porte-parole et d'autres pourraient suivre. "Il y aura des retards et des annulations jusqu'à la fin de la journée et certains vols demain pourraient être affectés", a-t-il dit. Heathrow, qui a accueilli 72,3 millions de passagers en 2013, est le premier aéroport d'Europe en termes de passagers et premier du monde pour le trafic international de voyageurs. Il y a un peu plus d'un an, le 7 décembre 2013, une panne du contrôle aérien avait déjà causé des retards et des annulations pour des centaines de vols au Royaume-Uni et en Irlande. Ouvert en 2002 après sa privatisation, le centre emploie environ 1300 contrôleurs aériens chargés de gérer quelque 5000 vols par jour. Pendant un long moment, aucun avion n'a pu décoller de plusieurs des principaux aéroports du pays. "Bloqué sur le tarmac à l'aéroport d'Heathrow. Panne du contrôle aérien. Aucun vol ne décolle ou n'atterrit", a tweeté un passager, Matt Warren, cloué au sol. Un représentant de Stansted a cependant déclaré que moins de vingt vols avaient été directement concernés sur cet aéroport. Il a souligné que l'incident était survenu à un des moments les plus calmes de la journée, évitant ainsi un chaos encore plus important. Gatwick n'a pas fait état d'annulations non plus dans un premier temps. D'autres aéroports britanniques ont également été touchés, à Bristol, Edimbourg ou Leeds. Les compagnies internationales ont été touchées par la panne. Air France a annoncé dans la soirée que six de ses vols avaient été annulés, soit trois aller-retour vers Londres, Aberdeen et Edimbourg. Un vol, qui devait atterrir à Dublin, a dû faire demi-tour pour revenir se poser à Paris, alors que sept long-courriers ont été "reroutés" en vol. Deux vols de la compagnie espagnole Iberia, partis de Madrid pour Londres, ont dû faire demi-tour. Deux autres avions sont restés cloués au sol, l'un à Madrid et l'autre à Londres. Six vols de Lufthansa à destination de l'Angleterre ont été affectés. "Ces avions restent pour l'instant au sol, mais il est encore possible qu'ils volent avec beaucoup de retard ", a déclaré un porte-parole de la compagnie.

