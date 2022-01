Jean Pierre Blouet vice-président du Conseil général, entouré de plusieurs conseillers généraux, a reçu à dîner jeudi 11 décembre à l’Hôtel du Département, les nouveaux internes en médecine qui sont en stage pour six mois dans l’Orne, ainsi que leurs maîtres de stages. Cet accueil traduit la volonté du Département et des acteurs du secteur santé d’inciter les futurs médecins à s’installer dans l’Orne et lutter ainsi contre la désertification médicale.

Cette soirée a également été l’occasion de saluer et de remercier les médecins généralistes, maîtres de stages, qui font la démarche d’accueillir et d’accompagner les internes dans leur exercice durant six mois.

53 internes en médecine (contre 37 en 2013) ont choisi l’Orne pour réaliser leur stage durant les six mois à venir. Certains dans les hôpitaux d’Alençon, Argentan et Flers. D’autres effectuent leur stage en médecine libérale chez des praticiens situés dans les communes d’Alençon, Argentan, Domfront, L’Aigle, Le Sap, Messei Saint-Germain-du-Corbéis.

Les étudiants bénéficient d’un logement gratuit dans l'Orne, durant leur stage : une mesure mise en place par le Conseil général et les communes d’accueil concernées, afin de faciliter les démarches de recherche de logement pour une période limitée à six mois et éviter que lecumul de deux loyers (un dans l’Orne et un pour leurs études sur Caen) ne soit un frein.

Une nouvelle aide a été votée lors de la session du 26 novembre. Elle propose des aides à l’installation aux professionnels de santé, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises. Concrètement des prêts d’honneur seront proposés par Initiative Orne (de 15 000 € maximum pour une durée de 24 à 60 mois) pour le financement des locaux, du matériel professionnel, ou de la patientèle.

Le Conseil général mène depuis dix ans une action d’anticipation et de lutte contre la désertification médicale. Il a très tôt fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine médical pour attirer de nouveaux médecins. De 2012 à 2014, le Conseil général a ainsi permis l'installation de 8 professionnels de santé (médecins et dentistes) dans l'Orne, la dernière installation sera effective au 1er février 2015, à Athis-de-l’Orne.

État des lieux dans l'Orne :

202 médecins généralistes en 2013 (69 médecins pour 100 000 habitants).

103 médecins sur 53 communes du département : un scénario possible en 2018 si aucune action n’est engagée.

65% des nouveaux inscrits à l’Ordre des médecins font le choix d’exercer leur activité en secteur salarié.

56,8 ans = moyenne d’âge des médecins généralistes dans l’Orne.

21 nouveaux médecins et dentistes installés dans l’Orne depuis 2003 ans grâce à l’action du Conseil général de l’Orne.