De nouvelles bornes interactives pour se repérer dans les zones d’activités caennaises

Après la zone d’activité de la Grande Plaine à Bretteville-sur-Odon et la zone de l’Espérance à Cormelles-le-Royal, c’est la zone industrielle Sud, située sur les communes de Grentheville, Cormelles le Royal et Mondeville, qui reçoit une nouvelle signalétique interactive. Pour un budget avoisinant les 60 000 €, celle-ci permet aux usagers, grâce à une borne interactive, de situer plus facilement et plus rapidement les entreprises de la zone. Une simplicité et une rapidité qui se retrouvent aussi du coté de la gestion de la signalétique, notamment lorsqu’une nouvelle société s’installe. Il fallait auparavant patienter un mois pour la demande d’installation de lattes. Désormais, la mise à jour est effectuée en une journée.

La prochaine étape sera l’installation de deux bornes du même types sur les zones de Mondeville 2 et Mondevillage, début 2015. Puis de nouvelles bornes apparaitront progressivement dans toutes les zones de l’agglomération.