Paris (AFP). Europa League: vers un grand chelem français ?

Guingamp, Lille et Saint-Etienne disputent trois "finales" en vue des 16e de finale d'Europa League jeudi, avec la possibilité d'un carton plein pour les clubs français après les qualifications du PSG et de Monaco en C1. Et s'ils le faisaient ? Si les trois formations hexagonales engagées en C3 passaient l'hiver européen, la France aurait cinq représentants dans les tours à élimination directe, une première depuis 2008-2009 (Lyon en C1; PSG, OM, Bordeaux et Saint-Etienne en C3). Elle conforterait ainsi son 6e rang à l'indice UEFA devant la Russie. . Guingamp, un point c'est tout Le mieux placé, c'est aussi le moins coté au départ: l'En Avant n'a besoin que d'un nul à Salonique afin de voir pour la première fois les 16e de finale et y rejoindre la Fiorentina, déjà qualifiée dans ce groupe K. Au Roudourou, les Bretons avaient battu les Grecs 2-0, et ils seront confrontés au public chaud du PAOK, leader de son championnat. Mais ils viennent d'enchaîner deux succès ronflants la semaine dernière en Ligue 1 (5-1 contre Caen et 3-2 à Reims), avant de recevoir le PSG dimanche prochain. "On s'est donné un peu plus de force pour aborder la coupe d'Europe, a estimé mercredi l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Jouer la coupe d'Europe est très excitant, c'est un parfum différent du championnat, c'est rare dans la carrière d'un joueur, en tout cas d'un joueur de Guingamp. La coupe d'Europe apporte aux joueurs un peu plus de marge, parce que c'est de l'expérience". (21h05): PAOK Salonique (GRE) - Guingamp (FRA) (21h05): Fiorentina (ITA) - Dynamo Minsk (BLR) . Lille à quitte ou double Pas de calcul possible: Lille sera qualifié s'il gagne à domicile devant Wolfsburg, et éliminé par tout autre résultat. Sauf que le Losc ne conjugue plus le verbe "gagner" qu'au passé, avec plus de deux mois infructueux (12 matches d'affilée sans victoire, toutes compétitions confondues), entraînant une chute continue en championnat où il pointe à la 15e place. En raison notamment d'une attaque atone (17 buts marqués en 25 matches cette saison). Un premier succès en C3 cette saison relancerait-il la machine nordiste ? Il faudra déjà passer sur le corps de Wolfsburg, qui n'a besoin que d'un point dans cette poule H pour rejoindre Everton en 16e de finale. Et le jeûne des Dogues contraste avec la voracité des Loups, en l'occurrence dauphins du Bayern Munich en Bundesliga, avec Guilavogui et De Bruyne en hommes forts de l'entrejeu et de l'attaque. (21h05): Lille (FRA) - Wolfsburg (GER) (21h05): Everton (ENG) - FK Krasnodar (RUS) . Saint-Etienne: gagner, espérer Saint-Etienne est le seul club français à ne pas avoir son destin en mains. Il se rend à Kiev pour y affronter Dniepropetrovsk, et son éventuelle qualification dépend aussi du résultat de Qarabag-Inter Milan. Les Verts ont autant de points que Qarabag mais une différence particulière défavorable: ils doivent donc faire mieux que les Azerbaïdjanais pour s'éviter un camouflet dans cette poule F pourtant a priori abordable. Pour éviter les regrets, les Stéphanois, qui surfent sur une belle dynamique actuellement (11 matches sans défaite toutes compétitions confondues), doivent déjà faire le métier et décrocher leur première victoire en phase de poules cette saison après cinq nuls, face à "Dniepro", qui peut également se qualifier. Mais l'Inter, assurée de la première place du groupe, jouera-t-elle le jeu en Azerbaïdjan alors qu'elle souffre dans le Championnat d'Italie ? (18h00): Qarabag (AZE) - Inter Milan (ITA) (18h00): Dniepropetrovsk (UKR) - Saint-Etienne (FRA)

