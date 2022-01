Londres (AFP). F1: avec Alonso et Button, McLaren-Honda retrouve l'ambition

L'Espagnol Fernando Alonso sera associé en 2015 chez McLaren-Honda à l'Anglais Jenson Button, qui a finalement prolongé son contrat, a annoncé jeudi l'écurie de Formule 1 lors d'une conférence de presse à Woking, près de Londres. Pour le grand retour de Honda en Formule 1, plus de 25 ans après les années de domination d'Alain Prost et Ayrton Senna, à bord de McLaren rouges et blanches qui sont entrées dans la légende de la F1, Ron Dennis et son adjoint français, Eric Boullier, ont donc eu l'audace de former un tandem d'anciens champions du monde. L'arrivée d'Alonso, 33 ans, champion du monde 2005 et 2006, en provenance de chez Ferrari, était annoncée comme certaine depuis plusieurs semaines par les médias britanniques. C'est nettement moins une surprise que la prolongation de Button, 34 ans, sacré en 2009, car il était en balance, jusqu'à ces derniers jours, avec son coéquipier danois Kevin Magnussen. "Les pilotes McLaren pour 2015 sont confirmés: Fernando Alonso et Jenson Button, la nouvelle ère de McLaren-Honda", écrit l'écurie britannique sur son compte Twitter. Elle est encore plus ambitieuse dans son communiqué, envoyé quelques secondes plus tard et intitulé: "Poser les fondations d'une future domination". Sur la photo de famille officielle, le patron historique, Ron Dennis, pose devant les fameuses McLaren-Honda des années 1980, à côté de Yasuhisa Arai, responsable de Honda Motorsport, et des trois pilotes, puisque Magnussen est conservé comme "pilote d'essai et de réserve". - Ambition et expérience - Button arrivait en fin de contrat avec l'équipe dont il porte les couleurs depuis 2010, après son sacre de 2009 chez Brawn GP (ex-Honda F1). "Gentleman Jenson" a terminé sa 15e saison de F1, fin novembre, à la 8e place du championnat du monde, avec 126 points. Soit exactement la même place qu'en 2000 quand il a fait ses débuts, à 20 ans, dans une Williams-BMW. Depuis, il a remporté 15 GP et il est monté 50 fois sur le podium, en 266 courses. "Je suis très excité à l'idée de commencer ma 16e saison en F1 et la 6e avec McLaren", s'est réjoui Button sur le site de son équipe. "Je suis convaincu que McLaren et Honda vont réaliser de grandes choses ensemble." Après cinq saisons frustrantes chez Ferrari, Alonso, qui a décroché ses deux titres mondiaux avec Renault F1, revient dans une écurie qu'il connaît mais où son premier séjour, en 2007, s'était mal terminé: la cohabitation avec le débutant Lewis Hamilton ne lui convenait pas, alors l'Espagnol avait claqué la porte un an seulement après son arrivée. "Je sais que cela prendra un peu de temps avant d'avoir les résultats désirés mais ce n'est pas un problème", a réagi Alonso, de plus en plus barbu. "Il y a plus d'un an, McLaren-Honda m'a contacté et demandé d'accompagner de façon active le retour d'un duo qui a dominé la F1 pendant longtemps dans le passé." L'Espagnol a vécu en 2014 sa saison la plus frustrante chez Ferrari, clôturée par une 6e place indigne de son talent et de son expérience. Il a débuté en F1 en 2001, chez Minardi, et a pris le départ de 235 GP, pour 32 victoires et 97 podiums. Si on additionne avec les 266 départs de Button, ça fait 501 GP de F1 à eux deux. C'est donc vraiment le choix de l'ambition et de l'expérience.

