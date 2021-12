Tours (AFP). Crash d'un avion militaire à Tours: 1 mort, 5 blessés dans un foyer pour handicapés

Un avion militaire d'entraînement Alpha Jet s'est écrasé mercredi vers 17H30 à Vouvray (Indre-et-Loire), près de Tours, l'épave s'abattant sur un foyer pour handicapés, faisant un mort et cinq blessés parmi les résidents, a-t-on appris auprès de la préfecture. Le pilote de l'appareil et son élève pilote sont parvenus à s'éjecter après avoir "visé (pour le crash) une zone sombre et apparemment inhabitée", selon le colonel Cyril Duvivier, commandant de la base d'où s'était envolé l'Alpha Jet pour un entraînement au vol de nuit. Ils ont été hospitalisés, a-t-il précisé. Le pronostic vital du résident du Foyer de la Bellangerie blessé grièvement n'est pas engagé et les pilotes sont indemnes, selon la préfecture. La ministre de la Santé et des Affaires sociale Marysol Touraine s'est rendue sur place en compagnie de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées Ségolène Neuville. La ministre a notamment demandé "la transparence absolue" dans l'enquête. Le résident tué dans le crash était âgé de 63 ans et était accueilli "depuis plusieurs années" au Foyer de la Bellangerie, l'une des plus importantes structures d'accueil pour handicapés du département, a-t-elle précisé.

