La Neige passe à l'attaque dans la Manche !

La neige est tombée tôt ce matin sur le Nord Cotentin, secteur le plus touché par cette offensive de l'hiver. Par endroit, la couche de neige atteignait les 20 centimètres. La neige a rendu les conditions de circulation sur les routes très difficiles sur une grosse partie nord du département. Les autorités appellent à la plus grande prudence à la suite de nombreuses sorties de route ce matin. La neige devrait d'ailleurs continuer à tomber sur la région tout au long de ce samedi 27 Novembre. On prévoit des averses de neige sur le centre et le sud manche.



Sachez par ailleurs que Jean-Pierre Laflaquière, le préfet de la Manche a déclenché, le Niveau 2 du Plan Hivernal après la chute violente des températures sur la manche. Certains thermomètres affichaient -7°C ce matin au réveil.

Les autorités appellent tous les acteurs locaux à accorder une vigilance particulière vis à vis des personnes vulnérables vivant dans la rue mais aussi vis àvis des personnes ayant un logement mais étant isolées, dépourvues de chauffage ou de santé précaire.