Hôtellerie : recrutement et conseille à Caen

Un forum des métiers de l'hôtellerie et de la restauration est organisé lundi 8 mars, de 10 h à 17 h, à l'Hôtel Mercure. Ce salon est ouvert aux demandeurs d'emploi et aux salariés en poste. Une trentaine d'employeurs seront présents pour recruter, mieux faire connaître le secteur de l'hôtellerie restauration, présenter les différentes formations et accompagner les visiteurs dans le montage technique et le financement de leur projet de formation. Entrée gratuite.



