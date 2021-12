Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: trêve globalement respectée, report des négociations de paix

La trêve des combats décrétée mardi en Ukraine semblait être globalement respectée par l'armée et les séparatistes prorusses mais les négociations de paix prévues à Minsk et visant à mettre fin à huit mois de conflit ont été reportées. Un silence inhabituel s'est instauré en fin de matinée dans le fief rebelle de Donetsk, malgré quelques bombardements sporadiques, selon des journalistes de l'AFP sur place. Et alors que l'armée ukrainienne déplorait la perte de six soldats lors des dernières 24 heures précédant la trêve, le président ukrainien Petro Porochenko s'est félicité depuis Singapour de l'absence de nouvelles victimes depuis le début de la trêve. "Aujourd'hui, il y a une heure et demie, nous avons déclaré un nouveau cessez-le-feu. () nous n'avons aucun soldat tué", a déclaré M. Porochenko, au bord des larmes pendant un bref instant, lors d'une conférence publique à Singapour, où il est en visite. Les militaires ukrainiens ont toutefois rapporté trois incidents, deux près de Debaltsevo, dans la région de Donetsk et un troisième, dans la région séparatiste voisine de Lougansk. Un combattant de Pravy Sektor, mouvement ultranationaliste paramilitaire appuyant l'armée ukrainienne, a pour sa part déclaré à l'AFP que les bombardements rebelles sur le village de Piski, à deux kilomètres de l'aéroport de Donetsk, avaient baissé d'intensité mais n'avaient pa cessé. Avant midi, "il y a eu des tirs à l'aide d'obusiers et de mortiers sur Piski", qui sert de base pour les Ukrainiens combattant à l'aéroport, a dit cet homme joint par téléphone. Près de l'aéroport, mais côté rebelle, un combattant en faction à une barrage de contrôle, a lui dit à l'AFP que la situation était "pour l'instant calme". "Je ne crois pas au cessez-le-feu", a déclaré un autre séparatiste posté à un autre point de contrôle à proximité de l'aéroport que rebelles et militaires se disputent depuis des mois. "Jusqu'à présent, les cessez-le-feu n'ont permis qu'une pause avant une reprise des combats plus forte", a-t-il ajouté. Si cette nouvelle trêve -- la quatrième depuis huit mois -- est respectée, les belligérants devraient à priori commencer dès mercredi le retrait d'armes lourdes de ligne du front pour créer une zone tampon large de 30 kilomètres. - 'Levée du blocus' - Sur le plan diplomatique, les négociations de paix prévues mardi à Minsk ont en revanche été reportées sine die. "Aujourd'hui, il n'y aura rien", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Evguen Perebyinis. Ces propos ont été confirmées à l'AFP par le responsable rebelle Denis Pouchiline, selon lequel la rencontre pourrait avoir lieu "cette semaine". Aucune nouvelle date n'a encore été fixée, les séparatistes exigeant que l'agenda des négociations porte notamment sur la "levée du blocus économique" de la zone sous contrôle rebelle dont Kiev a entièrement stoppé le financement. "La date peut être fixée dès qu'on se met d'accord sur l'agenda" de cette rencontre, a indiqué M. Pouchiline, président du "Parlement" de la République autoproclamée de Donetsk. Les autres demandes des rebelles portent sur l'échange de prisonniers ainsi que la "mise en oeuvre" de deux lois ukrainiennes prévoyant l'amnistie pour certains combattants rebelles et donnant davantage d'autonomie aux territoire sous leur contrôle, selon la même source. Ce dernier point semble témoigner d'un changement important dans la position des rebelles, qui avaient rejeté ces lois après leur adoption en septembre arguant que la législation ukrainienne n'était pas appliquée sur le territoire des deux républiques autoproclamées. Pour sa part, le président Porochenko a déclaré à Singapour que l'Ukraine était prête à faire en sorte que "le sang cesse couler" dans cette zone où plus de 4.300 personnes ont péri depuis avril, mais pas en "renonçant" à sa liberté, sa souveraineté et à son indépendance. Ce conflit n'est pas une guerre pour l'Ukraine seule, mais "une guerre pour la liberté, pour la démocratie, pour l'Europe", a-t-il lancé.

