Kiev (AFP). Ukraine: le cessez-le-feu globalement respecté dans l'est du pays

La trêve décrétée mardi dans l'est séparatiste de l'Ukraine semble être globalement respecté par l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses, selon des journalistes de l'AFP et des témoins. Un seul bombardement a été entendu dans la matinée dans le fief rebelle de Donetsk après 07H00 GMT, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place, alors que les autorités ukrainiennes et rebelles ont décrété un arrêt des hostilités dans toute la zone de conflit.

