Vos soirées concerts et club en Normandie

Vendredi 12 décembre

Christine and the Queens en live au Cargö à Caen ce vendredi soir.

Samedi 13 décembre

Gush est en concert à La Luciole à Alençon ce samedi avec Natas Loves You à partir de 21h00, comptez 22 euros le billet sur place.

Ce samedi soir au BBC retrouvez pour les 10 ans du sound system Dub et Livity family de 22h00 à 6h00. Vous allez pouvoir danser sur des hits électro toute la nuit.

Ne manquez pas la « Ink Hip-Hop Party #10 » à l'Icone à Caen avec les dernières nouveautés US.

Au Space Club à Argentan c'est l'Absolute Fun Party avec des surprises pendant la soirée : hôtesses, dégustation de shooters (avec modération) et goodies.

A l'Amirauté au Casino de Cherbourg c'est 100% vintage avec DJ Serom et Dj Mike aux platines pour danser sur tous les hits des années 80.

A l'Apocalypse New à Hambye retrouvez Dj Belette, un acteur incontournable de la région Bordelaise. Ancien Dj résident du Mega Macumba de Bordeaux. Au programme également une soirée mix by dj Matt'U en salle 1 et avec Dj Moranez en salle rétro .

A l'Agrion à Vers c'est la nuit des célibataires avec bracelet vert pour les cœurs à prendre, orange pour les clubbers open et rouge pour ceux à qui on ne fait pas d'avances !