Sao Paulo (AFP). Brésil: Pelé va quitter l'hôpital ce mardi

Le légendaire footballeur brésilien Pelé va quitter mardi l'hôpital de Sao Paulo où il est soigné depuis deux semaines pour un problème rénal, a déclaré lundi un porte-parole de l'établissement. "Le patient Edson Arantes do Nascimento (Pelé) poursuit une bonne évolution clinique, sans signe d'infection. Compte tenu de sa bonne récupération, l'équipe médicale a prévu de le faire sortir demain (mardi)", a indiqué l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué. Le "roi Pelé", âgé de 74 ans, avait quitté mardi dernier l'unité de soins intensifs après y avoir passé cinq jours pendant lesquels son état de santé a suscité l'inquiétude au Brésil et dans le monde entier. Des dizaines de journalistes montaient la garde depuis devant l'hôpital Albert-Einstein, l'un des plus réputés du Brésil. Opéré le 13 novembre de calcul rénaux, l'ex N.10 avait dû être de nouveau hospitalisé le 24 à cause d'une infection urinaire qui avait nécessité son placement sous dialyse rénale et un traitement antibiotique puissant. L'établissement avait un moment indiqué que l?idole se trouvait "dans un état clinique instable", puis son état s'était progressivement amélioré. - Guitare et remerciements - Vendredi, se sentant bien mieux, Pelé avait publié une vidéo dans laquelle on le voyait jouer de la guitare et remercier ses fans, depuis sa chambre d'hôpital, pour leurs messages de soutien. "Je veux tous vous remercier dans le monde entier de vous être inquiétés de ma santé. Grâce à Dieu, je vais bien, je me rétablis, je suis ici avec ma famille. Je sais que des gens du monde entier se sont inquiétés de mon état", avait dit Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom. Pelé n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré, a expliqué récemment son agent, José Fornos, alias Pepito, à l'AFP. Le joueur est célébré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Il a marqué 1.281 buts en 1.363 matches au cours d'une carrière qui s'est étendue des années 1950 aux années 1970. Né le 23 octobre 1940 dans un foyer modeste de la ville de Tres Coraçoes, dans l'Etat de Minas Gerais (sud-est du Brésil), Pelé a gagné trois titres mondiaux avec la sélection brésilienne en 1958 (alors qu'il n'avait que 17 ans), en 1962 et en 1970. Il a passé presque toute sa carrière au club de Santos (1956-1974), avant de terminer au Cosmos de New York (1975-1977).

