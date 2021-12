Prague (AFP). Valls distillera cette semaine son agenda des réformes pour la fin du quinquennat

Manuel Valls a annoncé lundi depuis Prague qu'il allait "détailler" vendredi le programme de réformes du gouvernement pour 2015 et 2016, son entourage promettant d'ailleurs "quelques annonces" dès mercredi lors de la présentation du projet de loi Macron. Le Premier ministre doit d'abord tenir une conférence de presse mercredi à l'Elysée, dans la foulée de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur la croissance, qui s'annonce comme un nouveau test pour lui. Matignon promet ensuite pour vendredi un "document écrit synthétique" faisant un point "précis" sur les réformes en cours et à venir. Une vraie "séquence" comme les apprécient les politiques rodés aux méthodes de communication. "La pédagogie, par définition, c'est de la répétition. Le Premier ministre distille son message explicatif", plaide son entourage, qui souligne que le 20H00 sur France 2 dimanche soir n'était pas forcément le lieu idéal pour un format forcément plus technique. Sa longue interview s'est en effet globalement réduite à un exercice de pédagogie, durant lequel il a martelé le mot d'ordre de la lutte contre les inégalités et sa détermination à rester à Matignon jusqu'en 2017. S'appuyant sur des résultats d'audience mitigés, la droite et certains éditorialistes n'ont d'ailleurs pas manqué de se gausser d'un Premier ministre qui se "hollandisait". Comprendre: qui renonçait à réformer pour se préserver en vue d'une année 2015 délicate politiquement. Où était passé "l'agenda des réformes", dont le Premier ministre parlait avec insistance aux journalistes fin septembre, et dont on n'entendait plus parler? C'est au détour d'une conférence de presse à Prague, où il est en visite officielle jusqu'à mardi midi, que le Premier ministre a dévoilé le programme de sa semaine, qui le verra aussi prononcer un discours important sur l'égalité mercredi soir. "J'ai la volonté d'engager pleinement (les réformes) avec un agenda que j'aurai l'occasion encore de présenter mercredi après le Conseil des ministres et de détailler précisément vendredi, sur les années 2015-2016, à l'occasion d'une réunion de ministres et de secrétaires d'Etat", a-t-il dit. - Un jeu d'équilibriste - "Parce que nous considérons avec le président de la République qu'il faut faire des réformes pour notre pays pour qu'il soit à la hauteur des grands enjeux mondiaux et européens", a-t-il poursuivi. che par Angela Merkel. La chancelière allemande avait jugé insuffisantes les réformes en France et en Italie. "Quand j'avais rencontré la chancelière (en septembre, ndlr) () elle avait dit qu'elle était impressionnée par les réformes que nous avions engagées et que nous étions en train d'engager en France. Donc moi j'en reste évidemment à ces propos", a répliqué Manuel Valls. "Bien peu de pays peuvent accomplir les réformes que mène la France", s'est-il défendu, en listant celles en cours (pacte de responsabilité, réforme des régions, transition énergétique) "Je crois qu'il y a dans quelques jours un congrès (de la CDU, le parti de la chancelière, ndlr) en Allemagne. Il y a peut être un lien entre telle ou telle déclaration", a-t-il ironisé, répétant l'assurance que "la France mène des réformes pour elle-même".Le projet de loi Macron n'est d'ailleurs pas encore présenté qu'il divise fortement la gauche, y compris les socialistes, et une majorité semble pour l'heure difficile à dégager, en particulier sur la question épineuse du travail dominical. Manuel Valls s'est toutefois dit "optimiste" lundi à Prague, rappelant que ce n'était pas la première fois qu'on lui promettait une défaite parlementaire. "Je ne doute pas que nous trouverons un bon accord pour permettre là aussi de favoriser l'économie", a-t-il dit. Quant à ce que Manuel Valls va dire cette semaine, cela sera conforme, assure Matignon, avec les "priorités": "tout faire pour la croissance et l'emploi, lutter contre les inégalités, et préparer l'avenir".

