La Grande Ripresa, clôture des 50 ans du cinéma Lux à Caen

Dès 8h30 samedi matin, les volontaires pourront commencer à jouer les figurants derrière les caméras posées au théâtre de Caen. En effet pour cloturer cette année événement qui a vu les 50 ans du Lux, le cinéma a décidé de laisser le public s'exprimer.

Le mini film sera ensuite projeté en début d'année prochaine et un DVD sera réalisé. Si vous souhaitez participer au projet, remplissez le formulaire d'inscription à télécharger en bas de cet article.

Les spectateurs sont aussi les bienvenus pour explorer le théâtre et voir comment se déroule le tournage. Une projection est aussi prévue samedi après-midi à 16h avec l'avant première de "Caen vu par..." et du classique de Fellini "Et vogue le navire" à 20h.

Le programme détaillé est à télécharger à la fin de cet article et retrouvez toutes les informations sur le site du cinéma Lux

