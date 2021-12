Marseille (AFP). Détournement de fonds publics: Guérini (ex-PS) et Ciot (PS) relaxés  

Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini (ex -PS), et le président de la fédération PS (bien PS) du département, Jean-David Ciot, poursuivis pour détournements de fonds publics ont été relaxés lundi par le tribunal correctionnel de Marseille. Le parquet avait requis un an d'inéligibilité et six mois de prison à l'encontre des deux responsables politiques. La justice soupçonnait M. Ciot, ancien collaborateur de M. Guérini, d'avoir bénéficié d'un licenciement de complaisance de la part président du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

