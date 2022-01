Les Beatles N°1...40 ans après !

En une semaine, plus de 450.000 albums et deux millions de titres ont été vendus dans le monde, selon Apple.

Aux Etats-Unis, Abbey Road est l'album le plus écoulé tandis que le morceau Here Comes the Sun domine les ventes du côté des singles, indique le magazine Billboard. 119.000 opus et 1,4 million de titres ont été vendus aux Etats-Unis.

Les 13 albums studio, la compilation Past Masters en deux volumes, les collections Red et Blue mais aussi le Beatles Box Set, un coffret spécial numérique avec le concert filmé Live at the Washington Coliseum, 1964, une exclusivité mondiale, sont désormais disponibles en format digital sur la plateforme iTunes.

Les albums sont proposés sur iTunes au prix de 12,99 euros, les doubles pour 19,99 euros. Un titre seul est vendu 1,29 euro tandis que le coffret numérique Beatles Box Set qui comporte 13 albums studio remasterisés et des mini-documentaires est disponible pour 149 euros.

