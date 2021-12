Les sapeurs-pompiers ornais honorés lors de leur Sainte-Barbe

La cérémonie a débuté devant les locaux du Sdis par la passation du drapeau départemental, « symbole de courage et de dévouement », selon les termes du colonel Didier Richard, patron des pompiers ornais, à la communauté de centres de secours Bretoncelles/Rémalard, qui en a désormais la garde jusqu’à la prochaine Ste Barbe.

Puis ce fut la remise de décorations au Caporal Cédric Chapron (échelon or), aux sapeurs pompiers de 1ère classe Wilfried Lecomte et Benoît Auger, aux lieutenants Pablo Casals et Alain Barré, et à l’infirmière chef Jacqueline Flotte.

Patrick Venant, chargé de l’administration de l’Etat dans l’Orne en l’absence de préfet dans ce département a ensuite lu le message du Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, célébrant la grande famille des sapeurs pompiers et de la sécurité civile, adressant aux pompiers la gratitude et l’estime de la Nation toute entière. Le message a aussi rendu hommage aux 3 pompiers décédés en mission cette année en France, soulignant la reconnaissance au nom de tout le gouvernement.

Après le traditionnel dépôt de gerbes, la cérémonie a quitté les froideurs de l’hiver pour se poursuivre à l’intérieur des locaux du Sdis par la remise décorations à 4 personnels administratifs, et de leurs galons au commandant Charbonnier et à l’adjudant Brusin, puis par la remise de leurs labels à 11 employeurs de sapeurs pompiers volontaires, des secteurs public ou privé.

Le colonel Didier Richard a entamé la série des discours, rappelant que chez les pompiers de l’Orne, le téléphone sonne en moyenne toutes les 5mn pour une demande d’assistance et que les pompiers partent en mission en moyenne toutes les 30mn, 24h/24, 365 jours par an. Le Sdis 61 ce sont 400 véhicules, 2000 appareils informatiques et radio, 11300 journées stagiaires dispensées en formation, 1423 pompiers, 15000 interventions en 2014. C’est aussi 270 jeunes sapeurs pompiers répartis en 17 sections, et qui représentent l’avenir.

Alain Lambert, président du Sdis de l’Orne a souligné sa reconnaissance, ses remerciements et encouragements.

Patrick Venant a conclu cette série de prises de paroles. Cette cérémonie de la Sainte Barbe s’est terminée par le lancement du Téléthon des pompiers ornais : un tour de l’Orne en courant, sur 450kms, avec près de 700 pompiers impliqués. Un départ d’Alençon en duplex vidéo avec les centres de secours de Domfront et de L’Aigle, d’où avaient lieu simultanément d’autres départs… arrivée prévus vers 21h, samedi soir, au Sdis à Alençon.