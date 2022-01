Nouvel album pour les Black Eyed Peas

"The beginning" sera le 5ème album studio du groupe américain. Rappelons que le précedent "The END" avait été un énorme succès porté par les titres "I gotta feeling" ou encore "Missing you".

Le premier extrait de cet album s’appelle “The time”, le clip a été dévoilé hier par le groupe. Les 4 membres évoluent dans un univers futuriste où des personnages entièrement faits de Pixels apparaissent.

Le clip fait le buzz car technologiquement, il est très bien réalisé, la chanson elle aussi fait le même car c’est en fait une reprise d’un titre de Bill Medley, bande originale du film Dirty Dancing sorti dans les années 80.