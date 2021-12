Paris (AFP). Affaire Lepaon: réunion avant le 16 décembre des responsables de la CGT

La direction de la CGT propose "avant le 16 décembre" une réunion des responsables de ses fédérations et unions départementales, qui n'aura toutefois pas les prérogatives de son "parlement" (CCN), pour discuter de la situation interne, après les révélations concernant son numéro un Thierry Lepaon, a-t-elle annoncé après une réunion vendredi. Dans un communiqué, le syndicat affirme que, "contrairement à ce qui circule dans certains médias, aucun membre du bureau confédéral n?a demandé la démission de Thierry Lepaon" lors de cette réunion de la direction. Il ajoute avoir, "en toutes responsabilités, débattu de toutes les questions soulevées par la situation interne vécue" par le syndicat et "préparé la réunion de la Commission exécutive confédérale (exécutif élargi) du 9 décembre". Le Bureau confédéral propose aussi une réunion, "avant le 16 décembre", des secrétaires généraux des organisations, "pour permettre le débat le plus large dans la CGT". C'est la commission exécutive de mardi qui peut en décider. La direction a précisé à l'AFP que cette réunion n'aura pas les mêmes prérogatives que le Comité confédéral national (CCN). Selon les statuts, seul le CCN peut démettre le secrétaire général de ses fonctions. Évoquant sans les citer les révélations successives concernant les travaux coûteux sur son appartement de fonction et son bureau, puis sur les indemnités reçues à son départ de la CGT Normandie, le syndicat promet "la transparence complète". Un rapport d?étape de la Commission financière de contrôle sera remis et le Bureau confédéral "fera des propositions pour améliorer les procédures financières dans la CGT". "La CGT est une organisation avec des règles de vie et de fonctionnement démocratiques. Elle décide de ses choix dans le respect de ses statuts et non pas sous les pressions médiatiques", conclut-elle dans son communiqué.

