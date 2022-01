SM Caen - Seube : "il faut positiver"

A l'heure ou Malherbe pique du nez en championnat, il est une donnée à surveiller : le rôle des cadres. Parmi eux, Nicolas Seube, capitaine emblématique des Rouge et Bleu qui a 31 ans aurait sûrement souhaité un retour plus confortable en Ligue 1. Sa baisse personnelle de régime en novembre a correspondu avec la série noire qu'a traversée et que continue de traverser le stade Malherbe. Et il refuse d'expliquer les mauvais résultats du club par le fait que le SMC dispose du plus petit effectif de Ligue 1.



Pour lui, les explications des mauvais résultats sont ailleurs. " En début de saison, nous défendions notre but à 11 , assure-t-il. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et donc nous encaissons plus de buts ". Il pointe également du doigt le doute qui s'installe inéluctablement dans le groupe, et qu'il faut combattre.



Vers un retour en forme

Dur sur l'homme et souvent juste dans ses passes sur la pelouse du Parc des Princes malgré la défaite contre le PSG samedi dernier, Nicolas Seube semblait un peu plus à l'aise qu'au cours des matchs précédents. Ses coéquipiers également. Espérons que les bonnes intentions dévoilées à Paris se répètent contre Sochaux ce dimanche à 17h à domicile. Car il y a désormais urgence. Caen n'a plus le droit de perdre.



