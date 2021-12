Un adolescent de 17 ans, déjà poursuivi dans deux affaires similaires, a été mis en examen vendredi pour le meurtre et le viol d'une octogénaire à Marseille le jour de Noël 2013, a-t-on appris auprès de son avocat. Il était déjà mis en examen pour le viol et l'homicide d'un homme de 69 ans tué à coups de ciseaux dans son appartement le 20 décembre 2013 et pour le viol, le 19 janvier 2014 d'une femme de 77 ans, également dans le centre de Marseille.

