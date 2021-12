Un mashup très réussi des hits 2014

Pendant 4'10 le DJ américain a compilé les 25 meilleurs hits des classements du "Nouveau monde" en une seule vidéo.

Voici le tracklisting complet

Avicii feat. Aloe Blacc – Wake Me Up

Bruno Mars – When I Was Your Man

Capital Cities – Safe & Sound

Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky

Eminem feat. Rihanna – The Monster

Florida Georgia Line feat. Nelly – Cruise

Imagine Dragons – Radioactive

Imagine Dragons – Demons

Jay-Z feat. Justin Timberlake – Holy Grail

Justin Timberlake – Mirrors

Justin Timberlake feat. Jay-Z – Suit & Tie

Katy Perry – Roar

Lady Gaga – Applause

Lorde – Royals

Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton – Can’t Hold Us

Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz – Thrift Shop

Miley Cyrus – Wrecking Ball

Miley Cyrus – We Can’t Stop

OneRepublic – Counting Stars

P!nk feat. Nate Ruess – Just Give Me A Reason

Rihanna – Stay

Robin Thicke feat. Pharrell & T.I. – Blurred Lines

Swedish House Mafia feat. John Martin – Don’t You Worry Child

Taylor Swift – I Knew You Were Trouble

Will.I.Am feat. Britney Spears – Scream And Shout.