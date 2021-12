Concert hip-hop à Rouen : l'association qui fait danser la France

Depuis un an, tous les mélomanes de France ont été pris dans une tempête de fraîcheur aux sonorités reggae. Son nom : Naaman, Dieppois d’origine. Aujourd’hui, plus personne ne l’ignore. Mais derrière lui, une fine équipe s’active. Avec un nom qui sonne comme un programme : 1001 ProdsRecords, basée à Rouen. Marlène Leprovost, directrice, Pierre Lemaire et Zoé Prentout, ont fondé leur association il y a cinq ans.

Un concert mensuel

Depuis trois ans, Marlène et ses collègues se sont orientés vers le développement des artistes reggae, hip-hop et soul : “Nous travaillons pour développer la notoriété et l’image des artistes, produire des albums et organiser des tournées. Par exemple, le premier album de Naaman s’est vendu à 10 000 exemplaires et il a fait 130 dates !”



D’autres artistes participent à l’aventure : “Nous accompagnons le Bordelais Kool A, plus orienté vers la soul et les reggaemen de Join da Tease”, continue Zoé Prentout. 1001 ProdsRecords s’attaque aujourd’hui à un autre chantier : la production d’un concert mensuel. Les premières dates sont tombées : le 5 décembre à 21 h au Highlands Café avec le trio déjanté de Phase Cachées et le 12 décembre à 21 h au Makao Bar pour bouger sur le son des World Wide Kids, le crew de Kool A.

Pratique : Ce vendredi 5 décembre, c'est le trio loufoque et hip-hop de Phases Cachées qui enflamme le Highlands Café, quai Pierre Corneille à Rouen, à partir de 21h. 5 € l'entrée. Pour découvrir les trois artistes, leur flow inédit empreint de tonalité reggae, c'est ici !