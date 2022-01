Une châtaigne pleine d'idées

Servez avec des champignons blanchis (cèpes) ou des châtaignes.



Chapon farci à la limousinePour 6 personnesPréparation :1 hCuisson : 1 h 30 environIngrédients1 chapon250 g de châtaignes blanchies150 g de cèpes séchés75 g d'échalotes100 g de beurre, 100 g de pain trempé dans du lait, 2 œufs, 1 dl de cognac, sel, poivre, muscade100 g de carottes, 100 g d'oignons, 1 gousse d'ail, 1 bouquet garni, 2 cuil. à soupe d'huile, 2 verres de vin blancFaites cuire le chapon 15 mn à l'autocuiseur.Hachez les échalotes finement, dorez-les dans une poêle avec du beurre. Ajoutez les cèpes coupés menu une fois qu'ils ont été cuits à l'eau bouillante. Retirez du feu et mélangez avec les échalotes écrasées, le pain trempé et émietté, les œufs, le sel, le poivre, la muscade et le cognac. Remplissez le chapon vidé de cette farce. Puis faites revenir le chapon dans une cocotte avec l'huile. Ajoutez les légumes en petits morceaux, l'ail et le bouquet garni.Couvrez et mettez à four moyen (th. 6). Au bout de 40 mn arrosez de vin blanc et laissez cuire encore 40 mn. Passez le jus au chinois.