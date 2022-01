"Vague froide", exposition au centre d'art contemporain à Hérouville

Jusqu'au 30 janvier, Pierre Belouin et P. Nicolas Ledoux nous présentent leur nouveau projet. Un projet qui va à l'encontre du mouvement 'Nouvelle vague� qui s'était installé dans les différents mouvements artistiques de la décennie. Photos, installations visuelles et sonores... Les oeuvres des deux artistes se répondent et se font écho.



“L'exposition aborde la question du temps qui passe; l'impossibilité d'échapper à son époque et l'épuisement des icônes, de la musique, de l'Histoire et des histoires de l'art”. Ils apparaissent pour la première fois en duo et nous proposent du flou, du vague... des ambiguités qui en disent long.



Pratique : jusqu'au 30 janvier 2011, au Wharf, centre d'art contemporain à Hérouville. Du lundi au vendredi et les 1ers samedis du mois de 14h à 18h. Tél : 02 31 95 50 87.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire