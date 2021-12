Cette enquête inédite vient d'être réalisée par le Bureau Information jeunesse de l'Orne (BIJ). Elle n'a pas la prétention d'être scientifique, mais le BIJ voulait savoir s'il n'était pas à côté de la plaque dans sa communication envers les jeunes sur la sexualité, les IST, le Sida.

Le premier résultat surprenant est l'âge du premier rapport sexuel : 16 ans dans l'Orne ; c'est 1 an plus tôt que la moyenne nationale.

Parmi les autres résultats qui peuvent interpeller : 26% des jeunes disent avoir eu des rapports sexuels dans un lieu public ; 12% dans un établissement scolaire. Beaucoup ont des pratiques largement inspirées d'internet et se sont filmés ou ont été filmés dénudés.

Plus de 70% ont déjà eu des rapport qui n'étaient pas protégés par un préservatif, dont près de 18% avec un/une partenaire qui n'a pas fait un dépistage du VIH. 53% d'entre eux ne se sont jamais fait dépister. 23% sont incapables de citer une MST.

Si pour s'informer sur la sexualité, les jeunes ornais s'adressent majoritairement à leurs amis, 6% s'informent prioritairement en visionnant des films pornographiques. Beaucoup fantasment sur des relations à partenaires multiples. Plus de 7% pensent que la prise de la pilule contraceptive protège contre le Sida...

Romain Dubreuil, directeur du BIJ de l'Orne :

La sexualité des jeunes ornais en 2014 Impossible de lire le son.

Cette étude va inciter le BIJ à revoir sa communication envers les jeunes, dès le collège.

Le détail complet de cette enquête est publié ci-dessous avec l'aimable autorisation du BIJ. Elle a été réalisée avec le concours de l'antenne de l'Orne de l'IREPS (instance régionale d'éducation et de promotion de la santé), des Missions Locales d'Alençon, L'Aigle et Mortagne au Perche, de la maison de l’Étudiant, et des BIJ d'Alençon, Flers, et la Ferté Macé.



