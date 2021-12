Paris (AFP). Agression antisémite: Hollande dénonce une violence insupportable

François Hollande a dénoncé jeudi la "violence insupportable" de l'agression, lundi à Créteil, d'un couple ciblé pour sa confession juive. "Quand il se passe de tels drames, de telles tragédies ce n'est pas la famille simplement qui est blessée, agressée, c'est ce que la France porte de plus grand, de meilleur qui se trouve blessé, abîmé", a déclaré le président de la République lors d'une intervention à l'Elysée. Cette agression montre que "le pire existe", que "le mal traverse nos sociétés", a-t-il ajouté, dénonçant une "forme de violence d'autant plus insupportable qu'elle vise à diviser". "Dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations il ne faut rien laisser passer. Il ne faut pas faire comme si nous n'avions rien vu mais au contraire tout voir, tout connaître pour que plus rien ne puisse être accepté", a encore affirmé le chef de l'Etat. Un couple a été séquestré lundi à Créteil, la jeune femme violée et leur appartement cambriolé. Les trois agresseurs, selon le parquet, "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent". Deux des agresseurs - le troisième est toujours en fuite - et un complice présumés ont été arrêtés et placés en détention provisoire mercredi soir après leurs mises en examen pour violences en "raison de l'appartenance religieuse" et "association de malfaiteurs". Les deux hommes impliqués directement dans le cambriolage de lundi sont également poursuivis pour vol avec armes, extorsion, séquestration, viol en réunion.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire