L’Atelier 7, un salon qui décoiffe à Petit-Quevilly

Le magasin est bien différent de ce dont on a l’habitude chez un coiffeur, car à l’Atelier 7, on vous installe devant un chevalet de peinture sur lequel repose un imposant miroir en guise de tableau. « L’idée des miroirs posés sur des chevalets m’est venue naturellement, explique Peggy. Ma mère est artiste peintre depuis toujours : C’est un petit clin d’œil à ma maman. »

Décoration chaleureuse faite maison

Les éléments décoratifs exposés un peu partout proviennent en partie de sa collection de vieux outils de coiffure. On y trouve aussi d’anciens mobiliers retravaillés pour le salon. « Mon ami m’a beaucoup aidé. On a tout récupéré, poncé, décapé... Tout est fait maison. J’ai même tapissé le canapé qui sert de salle d’attente !» Parfois les clients participent en apportant des objets. «Une fois, un client m’a apporté un carnet de pourboire, je ne savais pas que ça existait. C’est sympa, les gens offrent un petit cadeau de temps en temps. C’est étonnant et agréable ! »

Tout le monde a sa place

Peggy a également pensé aux enfants. Elle leur a aménagé un espace composé d’une table d’écolier posée devant un tableau noir et un écran de télévision : « J’aime que les enfants soient dans un endroit qui leur corresponde. La télévision permet de canaliser leur attention et nous pouvons les coiffer plus facilement.» La coiffeuse cherche toujours «la perle rare » : son rêve est de trouver un vieux fauteuil de barbier pour l’exposer dans le salon. Mais déjà, partout où notre regard se pose, il croise un objet dont Peggy saura nous révéler l’histoire pendant qu’elle nous coiffe.