Patronat normand en colère : "Le compte pénibilité, c'est Kafka !"

Dans le viseur des patrons, trois dispositifs. Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), bonne mesure mais trop décalée dans le temps, le compte pénibilité jugé impraticable et la loi Hamon sur l'information des salariés en cas de cession d'une entreprise.

Le CICE

Le CICE est une réduction d'impôt qui doit libérer des marges de manoeuvre pour les entrepreneurs qui souhaitent embaucher et investir. "Le CICE, c'est une bonne chose, commence François Quettier, président du Medef Haute-Normandie. Mais il est décrété à un moment donné et nous ne touchons la somme qu'entre 16 et 18 mois après."

Résultat, selon les patrons mais aussi selon Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement (Bpi) : les entrepreneurs qui ont besoin de trésorerie tout de suite contractent un prêt à intérêt auprès de la Bpi pour toucher en avance le CICE.

Le compte pénibilité

C'est la mesure honnie par les patrons. François Quettier la démonte par un exemple, en forçant les traits : "Quand 50 salariés d'une entreprise travaillent dehors, je dois comptabiliser les heures où ils travaillent par des températures inférieures à 3° ou supérieures à 30°. Problème, s'il fait 3° au début du travail et 6° à partir de 6h, comment gérer la situation ?"

Eric Mollien, de l'UPA, renchérit : "L'entreprise doit relever le temps de travail pendant lequel les salariés ont les mains au-dessus des épaules, le temps pendant lequel la torsion du corps est de 30°..." Le tout engendrant des points pour les salariés qui peuvent ainsi partir plus tôt à la retraite. Impraticable, selon les patrons : "Le compte pénibilité, c'est Kafka", résume François Quettier.

La loi Hamon

La loi Hamon oblige certaines entreprises (selon notamment le nombre de salariés) à informer ces derniers de la cession imminente d'une entreprise. Or, pour François Quettier, une cession d'entreprise oblige à "un devoir de discrétion. Cela se fait dans la discrétion, avec des pourparlers et on ne l'annonce que quand c'est fait. Si les banques ou les assureurrs-crédit sont informés d'une cession imminente, cela peut compliquer la donne."